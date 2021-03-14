Son dakika haberi: Fazlı Tan: "Kazandığımız için mutluyuz"
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Son dakika haberi: Fazlı Tan: "Kazandığımız için mutluyuz"

14.03.2021 21:41 | Son Güncelleme: 14.03.2021 21:53
Son dakika haberi: Fazlı Tan:

Son dakika haberine göre Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, Ankaraspor galibiyetinin ardından, "Kazandığımız için mutluyuz. Rakibimiz de lige tutunmak adına bu konsantrasyonla geldi.

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, Ankaraspor galibiyetinin ardından, "Kazandığımız için mutluyuz. Rakibimiz de lige tutunmak adına bu konsantrasyonla geldi. Ama maçı 3-1 kazanan biz olduk" dedi.

Bursaspor TFF 1. Lig'in 26. haftasında sahasında ağırladığı Ankaraspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, "Maçı kazandık, mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sahada istekli, arzulu, enerjisi yüksek bir Bursaspor vardı. 3 puanı hak ettik. Rakibimiz için zor maçtı. Onlar da lige tutunmak istiyordu. Bu konsantrasyonla buraya geldiler. Son iki maçını berabere bitirmişlerdi" dedi.

Kısaca oyunu da değerlendiren Tan, "Maça iyi başlayan bizdik. Oyuna yön veren pozisyon arayan bizdik. Onlar bölge savunması yaptı. Hızlı top tercih ettiler. Hızlı hücumdan iyi ataklar yaptılar. 30. dakikada geriye düştük. İki oyuncu değişliği ile birlikte sistemi değiştirdik ve bu oyuna direkt yansıdı. 38. dakikada maç 1-1 oldu. İkinci yarı oyunculara rakiple alakalı uyarılar yaptık. Çok iyi ikinci yarıya başlangıç yaptık. Ön alan baskısını iyi kurduk. 2-1 öne geçtikten sonra oyuna ortak olmaya çalıştılar. Biz bu dönemde takım savunmasını iyi yaptık. Rakibe ciddi pozisyon vermedik. Kontralar ile fırsat aradık ve yakaladık. Final pasında başarılı olamadık. 78. dakikada 3-1 öne geçtik. Rakibimiz oyuncu değiştirdi ama baskı kurmaya çalışsa da 3-1 kazanan taraf biz olduk. Yarından itibaren Adanaspor maçına özgüveni yüksek şekilde hazırlanacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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