Son dakika haberi: Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne trafik polisi şoku
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Son dakika haberi: Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne trafik polisi şoku

10.03.2021 23:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 23:51

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne trafik polisi şoku Bahçelievler'de fazla yolcu alan minibüs şoförü seyir halindeyken bir anda trafik polisini karşısında görünce şoke oldu.

Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne trafik polisi şoku

İSTANBUL - Bahçelievler'de fazla yolcu alan minibüs şoförü seyir halindeyken bir anda trafik polisini karşısında görünce şoke oldu. Şoföre, 9 fazla yolcu taşıyarak korona virüs kurallarını hiçe saydığı için bin TL para cezası kesildi.

Bahçelievler'de Şirinevler Kuyumcukent seferini yapan minibüs şoförü 29 Ekim Caddesi'nde trafik polisi ile karşılaşınca şoke oldu. Minibüsü durduran trafik ekipleri, içerisindeki yolcuları dışarı çıkararak tek tek saydı. Minibüsten 9 fazla yolcu çıktı. Ekipler, şoföre 'Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet' suçundan toplamda bin TL para cezası kesti.

Son dakika haberi: Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne trafik polisi şoku
Son dakika haberi: Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne trafik polisi şoku
Son dakika haberi: Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne trafik polisi şoku
Son dakika haberi: Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne trafik polisi şoku

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZÖHRE ALAGÖZ

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