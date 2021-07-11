Son dakika haber! Fatih Vatan Caddesi'ndeki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Fatih Vatan Caddesi'ndeki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre FATİH'te Vatan Caddesi üzerinde tur otobüsü ve iki taksinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

FATİH'te Vatan Caddesi üzerinde tur otobüsü ve iki taksinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Vatan Caddesi'nden Aksaray istikametine dönmek için trafik ışıklarında bekleyen 54 ABB 460 plakalı tur otobüsüne, önce arkadan gelen Yusuf Ulucan idaresindeki 34 TEC 97 plakalı taksi, daha sonra Bülent Karakaya yönetimindeki 34 TBM 32 taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi sürücüleri Yusuf Ulucan ve Bülent Karakaya ile 34 TEC 97 plakalı takside bulunan Dilek Karabulut yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza yapan araçlarda maddi hasar oluştu.

"KIRMIZI IŞIKTA DURUYORDUM. TAKSİLER ÇARPTI, MAĞDUR OLDUK"

Tur otobüsünün sürücüsü, "Kırmızı ışıkta duruyordum. Taksiler arkadan bize çarptı. Yolcularımla beraber mağdur olduk. Aylardır her yer kapalı. Sultanahmet'te gidip öğle namazı kılacaktık, nasip olmadı" dedi.


Son dakika haber! Fatih Vatan Caddesi'ndeki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika haber! Fatih Vatan Caddesi'ndeki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika haber! Fatih Vatan Caddesi'ndeki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika haber! Fatih Vatan Caddesi'ndeki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika haber! Fatih Vatan Caddesi'ndeki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika haber! Fatih Vatan Caddesi'ndeki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika haber! Fatih Vatan Caddesi'ndeki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber! Otogarda ölü bulunmuştu; eğlence merkezinde dövülüp, taksiciler tarafından getirilmiş
Son dakika haber! Otogarda ölü bulunmuştu; eğlence merkezinde dövülüp, taksiciler tarafından getirilmiş
Otomobiliyle takla atan alkollü sürücü, 'keşke ölseydim' diyerek şarkı dinledi
Otomobiliyle takla atan alkollü sürücü, 'keşke ölseydim' diyerek şarkı dinledi
KAZA YERİNE KOŞTU, EŞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ
KAZA YERİNE KOŞTU, EŞİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Salih Uçan Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Fatih Vatan Caddesi'ndeki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 14:27:43. #1.16#

title