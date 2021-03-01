Son dakika haberi! Fatih Terim'i dolandırmaya çalışanlar polisten kaçamadı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Fatih Terim'i dolandırmaya çalışanlar polisten kaçamadı (2)

01.03.2021 15:22 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:27
Son dakika haberi! Fatih Terim'i dolandırmaya çalışanlar polisten kaçamadı (2)

Bir son dakika haberine göre TUTUKLANDILARÜnlü kişi ve iş insanlarını arayarak tekerlekli sandalye, lösemili çocukların tedavisi ve entübe cihazı bağışı bahanesiyle para isteyerek dolandırıcılık yapan Ş.U. ve K.Y., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

Ünlü kişi ve iş insanlarını arayarak tekerlekli sandalye, lösemili çocukların tedavisi ve entübe cihazı bağışı bahanesiyle para isteyerek dolandırıcılık yapan Ş.U. ve K.Y., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Sibel Can Aleyna Tilki Demet Akalın Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Denizli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Fatih Terim'i dolandırmaya çalışanlar polisten kaçamadı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 15:27:04. #1.16#
title