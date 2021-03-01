Son dakika haberi! Fatih Terim'i dolandırmaya çalışanlar polisten kaçamadı (2)

Bir son dakika haberine göre TUTUKLANDILARÜnlü kişi ve iş insanlarını arayarak tekerlekli sandalye, lösemili çocukların tedavisi ve entübe cihazı bağışı bahanesiyle para isteyerek dolandırıcılık yapan Ş.U. ve K.Y., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.