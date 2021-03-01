Son dakika haberi! Fatih Terim'i dolandırmaya çalışanlar polisten kaçamadı (2)
01.03.2021 15:22 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:27
Bir son dakika haberine göre TUTUKLANDILARÜnlü kişi ve iş insanlarını arayarak tekerlekli sandalye, lösemili çocukların tedavisi ve entübe cihazı bağışı bahanesiyle para isteyerek dolandırıcılık yapan Ş.U. ve K.Y., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Ünlü kişi ve iş insanlarını arayarak tekerlekli sandalye, lösemili çocukların tedavisi ve entübe cihazı bağışı bahanesiyle para isteyerek dolandırıcılık yapan Ş.U. ve K.Y., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR