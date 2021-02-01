Son dakika haberi: Fatih Terim'den Ozan Kabak paylaşımı
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Son dakika haberi: Fatih Terim'den Ozan Kabak paylaşımı

01.02.2021 22:07 | Son Güncelleme: 01.02.2021 22:10
Son dakika haberi: Fatih Terim'den Ozan Kabak paylaşımı

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, uluslararası basında İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'a transfer olduğu yönünde haberler çıkan eski öğrencisi Ozan Kabak ile ilgili paylaşımda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, uluslararası basında İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'a transfer olduğu yönünde haberler çıkan eski öğrencisi Ozan Kabak ile ilgili paylaşımda bulundu.

Almanya'nın Schalke 04 takımında forma giyen milli savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın ara transfer döneminin son gününde Liverpool'un kadrosuna katılacağı iddiaları yer aldı.

Fatih Terim, Galatasaray altyapısından çıkan ve A takımda ilk kez kendisinin görev verdiği 20 yaşındaki futbolcuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yaptı. Terim, Ozan Kabak ile çekilmiş bir fotoğrafını, "Güvenimi gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün." ifadeleriyle paylaştı.

Ozan, Ocak 2019'da 11 milyon avro bonservis ücretiyle Almanya'nın Schalke 04 takımına transfer olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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