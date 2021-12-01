Fatih'teki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te 1 kamyonet ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vatan Caddesi'nde Aksaray yönüne seyreden 34 ME 6100 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle 34 THH 18 ticari taksiyle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle orta refüjü aşarak karşı şeride geçen kamyonet, Bayrampaşa yönüne giden 34 YR 1144 ve 34 BCM 794 plakalı araçlara çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 4 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis caddede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle Bayrampaşa istikametinde araç yoğunluğu oluştu.