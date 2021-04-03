Son dakika! FATİH'TE YUNUS POLİSLERİNDEN SOKAK SOKAK DENETİM
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Son dakika! FATİH'TE YUNUS POLİSLERİNDEN SOKAK SOKAK DENETİM

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Son dakika! FATİH'TE YUNUS POLİSLERİNDEN SOKAK SOKAK DENETİM

Gelen son dakika haberine göre FATİH'TE YUNUS POLİSLERİNDEN SOKAK SOKAK DENETİMHaber - Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) Fatih'te yunus polisi ekipleri ilçe genelinde sokak sokak denetim yaptı.

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FATİH'TE YUNUS POLİSLERİNDEN SOKAK SOKAK DENETİM

Haber - Kamera: Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) Fatih'te yunus polisi ekipleri ilçe genelinde sokak sokak denetim yaptı. Denetimde uyuşturucu ticareti yapan ve bazı suçlardan aranması olduğu öğrenilen iki şüpheliyi gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü yunus polisleri, 40 motosikletli 20 arabalı ekip ile ilçe genelinde denetim yaptı. İlçeyi sokak sokak gezen yunus polisleri, koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı yönünde işletmeleri denetledi. Ayrıca şüpheli görülen kişiler, polis ekipleri tarafından durdurularak Genel Bilgi Taramaları (GBT) yapıldı. Denetimlerde bir şüpheli durdurulduğunda üzerinde yapılan aramalarda 120 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca sahte kimlik kullandığı tespit edilen ve farklı suçlardan aranması olan bir kişi de yakalandı. 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, Sultanahmet Meydanında bir araya geldi. Polislerin bir araya geldiği anlar ise havadan görüntülendi.

Son dakika! FATİH'TE YUNUS POLİSLERİNDEN SOKAK SOKAK DENETİM
Son dakika! FATİH'TE YUNUS POLİSLERİNDEN SOKAK SOKAK DENETİM
Son dakika! FATİH'TE YUNUS POLİSLERİNDEN SOKAK SOKAK DENETİM
Son dakika! FATİH'TE YUNUS POLİSLERİNDEN SOKAK SOKAK DENETİM
Son dakika! FATİH'TE YUNUS POLİSLERİNDEN SOKAK SOKAK DENETİM
Son dakika! FATİH'TE YUNUS POLİSLERİNDEN SOKAK SOKAK DENETİM
Son dakika! FATİH'TE YUNUS POLİSLERİNDEN SOKAK SOKAK DENETİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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