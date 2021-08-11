Son dakika haberi: Fatih'te sahte kimlik ve pasaport düzenleyen 2 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi: Fatih'te sahte kimlik ve pasaport düzenleyen 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Fatih'te sahte kimlik ve pasaport düzenleyen 2 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Fatih'te sahte pasaport ve kimlik düzenlediği belirlenen yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

Fatih'te sahte pasaport ve kimlik düzenlediği belirlenen yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hırka-ı Şerif Mahallesi'ndeki bir adreste çeşitli makineler ve malzemeler kullanarak sahte kimlik, pasaport, ehliyet ve evrak düzenlendiğini belirleyen ekipler, çalışma başlattı.

Adrese yapılan operasyonda, sahte evrakları düzenleyen Suriye uyruklu N.M. (43) ve Afganistan uyruklu M.F. (32) gözaltına alındı. Aramalarda 35 pasaport, 48 kimlik ve ehliyet, 4 bin 700 boş kart, 160 çipli boş kart, 2 basım cihazı, 2 yazıcı, fotokopi cihazı, 3 dizüstü bilgisayar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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