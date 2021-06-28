Son dakika haberi... Fatih'te oyuncak deposunda yangın
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Son dakika haberi... Fatih'te oyuncak deposunda yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Fatih'te oyuncak deposundaki yangın böyle görüntülendi Alev alan oyuncak deposuna itfaiye ekipleri müdahale etti Fatih Tahtakale'de bulunan bir oyuncak deposunda yangın çıktı.

Fatih'te oyuncak deposundaki yangın böyle görüntülendi

Alev alan oyuncak deposuna itfaiye ekipleri müdahale etti

İSTANBUL - Fatih Tahtakale'de bulunan bir oyuncak deposunda yangın çıktı. Depo alev alev yanarken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangın drone ile havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Tahtakale Mahallesi Karakol Sokak'ta bulunan bir oyuncak deposunda saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oyuncak deposunu sardı. Depodan yükselen duman şehrin bir çok noktasından görülürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürerken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Son dakika haberi... Fatih'te oyuncak deposunda yangın
Son dakika haberi... Fatih'te oyuncak deposunda yangın
Son dakika haberi... Fatih'te oyuncak deposunda yangın
Son dakika haberi... Fatih'te oyuncak deposunda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar

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