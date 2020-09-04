Son dakika haberi: FATİH'TE FUHUŞ OPERASYONU
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Son dakika haberi: FATİH'TE FUHUŞ OPERASYONU

Son dakika gündem haberi: Haber: Alper KORKMAZ / Fatih'te, polis ekipleri tarafından yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden Ayseren T.'nin, polislere kendisini bırakmaları karşılığında haftalık 500 dolar rüşvet teklif ettiği iddia edildi.

Son dakika haberi: FATİH'TE FUHUŞ OPERASYONU
04.09.2020 13:15 | Son Güncelleme: 04.09.2020 13:15

Haber: Alper KORKMAZ/

Fatih'te, polis ekipleri tarafından yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden Ayseren T.'nin, polislere kendisini bırakmaları karşılığında haftalık 500 dolar rüşvet teklif ettiği iddia edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuşa yer temin eden kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada ekipler, Fatih Nişanca Mahallesi'nde bulunan bir adreste, daha önce "Fuhuşa yer temin etmek" suçlamasıyla hakkında işlem yapılan Ayseren T.'nin suça devam ettiği bilgisine ulaştı. Ayseren T. ile irtibatlı olduğu düşünülen yabancı uyruklu bir kadın ile iletişime geçen ekipler, kadının itirafı sonucunda operasyon düzenledi. Ayseren T.'nin evine yapılan operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

POLİSE HAFTALIK 500 DOLAR RÜŞVET TEKLİF ETTİ

Gözaltına alındığı esnada Ayseren T.'nin polis ekiplerine, kendisini bırakmaları karşılığında haftalık 500 dolar rüşvet ödemeyi teklif ettiği iddia edildi. Operasyon sonucunda yakalanan 6 kişiye idari işlem yapılırken, Ayseren T. "Rüşvet" ve "Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

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