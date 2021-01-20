Son dakika haberi... Fatih Mert: Transfer yasağı resmi olarak kaldırılmıştır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Fatih Mert: Transfer yasağı resmi olarak kaldırılmıştır

20.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:31
Son dakika haberi... Fatih Mert: Transfer yasağı resmi olarak kaldırılmıştır

Bir son dakika haberine göre MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, kulübün transfer yasağını kaldırdıklarını açıkladı.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, kulübün transfer yasağını kaldırdıklarını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yönetim Kurulumuz yürüttüğü titiz bir çalışma ile camiamızın beklentilerine cevap verecek, takımımızda ihtiyaç duyulan mevkileri dolduracak futbolcuları kulübümüze kazandırmak için transfer yasağını resmi olarak kaldırmıştır. Büyük Ankaragücü ailesine hayırlı olmasını diliyoruz. Kulübümüz için zorlu geçen bu süreçte, her türlü desteği hiçbir zaman esirgemeyen yönetim kurulumuz Süper Lig'in ikinci devresinde Ankaragücü'nü en iyi yerlere taşımak için hiçbir  fedakarlıktan kaçınmamıştır. Büyük Ankaragücü taraftarımızın desteği ile beraber takımımızı daha ilerilere hep birlikte taşıyacağımızı ümit ediyor, sizleri en kalbi duygularımızla selamlıyoruz."


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Demet Şener Ozan Doğulu Ceyda Düvenci
Spor Ömer Ali Ünal Karaman Josef De Souza Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Cinayet Joe Biden Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Fatih Mert: Transfer yasağı resmi olarak kaldırılmıştır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 19:49:33. #1.14#
title