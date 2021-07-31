Son dakika haberi! Fatih Karagümrüklü Alassane Ndao, El Ahli'ye transfer oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Fatih Karagümrüklü Alassane Ndao, El Ahli'ye transfer oldu

Son dakika haberi! Fatih Karagümrüklü Alassane Ndao, El Ahli'ye transfer oldu
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Son dakika spor haberine göre Suudi Arabistan'ın El Ahli takımı, Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın El Ahli takımı, Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fatih Karagümrük'te forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun transfer edildiği belirtildi.

Fatih Karagümrük'te geçen sezon ligde 38 maça çıkan Ndao, 11 gol atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Bir dünya yıldızı daha Süper Lig'de! Karagümrük, Benatia'yı resmen kadrosuna kattı
Bir dünya yıldızı daha Süper Lig'de! Karagümrük, Benatia'yı resmen kadrosuna kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Haydar Aliyev Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Yusuf Güney Yıldız Tilbe Oğulcan Engin
Spor Eda Erdem Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Fatih Karagümrüklü Alassane Ndao, El Ahli'ye transfer oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 21:39:25. #1.14#

title