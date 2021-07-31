Son dakika haberi! Fatih Karagümrüklü Alassane Ndao, El Ahli'ye transfer oldu
Son dakika spor haberine göre Suudi Arabistan'ın El Ahli takımı, Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Suudi Arabistan'ın El Ahli takımı, Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fatih Karagümrük'te forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun transfer edildiği belirtildi.
Fatih Karagümrük'te geçen sezon ligde 38 maça çıkan Ndao, 11 gol atmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz