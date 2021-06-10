Son dakika haberi... Fatih Karagümrük, Sırp futbolcu Aleksandar Pesic'i transfer etti
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Son dakika haberi... Fatih Karagümrük, Sırp futbolcu Aleksandar Pesic'i transfer etti

Son dakika haberi... Fatih Karagümrük, Sırp futbolcu Aleksandar Pesic'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Sırp futbolcu Aleksandar Pesic'i transfer ettiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Sırp futbolcu Aleksandar Pesic'i transfer ettiğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aleksandar Pesic, Karagümrük'te! Takımımız, 29 yaşındaki Sırp hücum oyuncusu Aleksandar Pesic'i kadrosuna kattı." denildi.

Forvet bölgesinde oynayan Sırp oyuncu, kariyerinde Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, El-İttihad, Seul ve Maccabi Tel Aviv takımlarının formasını giydi.

Geçen sezonu İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de tamamlayan Pesic, 31 maçta 11 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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