Son dakika haberi... Fatih Erbakan, partisinin Ar-Ge Başkanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ithal ürünler nedeniyle döviz kurundaki artışın enflasyonun artışına sebep olduğunu iddia etti.

Erbakan, partisinin bir otelde düzenlediği Ar-Ge Başkanları Yıllık Toplantısı'nda, Ar-Ge çalışmalarına, milletin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulmasına katkı sunacağına inandıkları için önem verdiklerini söyledi.

Ar-Ge birimince hazırlanan kitapların etkinlik kapsamında sergilendiğini anımsatan Erbakan, "Ar-Ge başkanlığımızın çalışmaları sonucu ortaya konulan ve içleri dolu dolu diye ifade edeceğim eserlerimiz, Türkiye'de özellikle ekonomik alanda yaşamakta olduğumuz sıkıntılara birer çözüm olarak ortaya konulmuş çalışmalardır." diye konuştu.

Döviz kurlarındaki artışın enflasyonun yükselmesine neden olduğunu belirten Erbakan, Türkiye'nin ithalata bağımlı bir ekonomi içerisinde olduğunu öne sürdü.

Erbakan, şöyle devam etti:

"Her sene ithalatımız, ihracatımıza 50-60 milyar dolar fark atıyor. Tükettiğimiz ürünlerin çok önemli bir kısmı ithal olarak Türkiye'ye getirildiğinden döviz kurundaki artış doğrudan doğruya enflasyonun artışına sebep oluyor. Diğer acı bir gerçeğimiz de Türkiye'de ürettiğiniz, 'Türk Malı' dediğiniz ürünü üretmek için kullandığınız ham maddenin yüzde 82'sini yurt dışından getirmenizdir. Bu da dövizin artmasıyla birlikte Türkiye'de üretilen ürünlerde girdi maliyetlerinin ve dolayısıyla nihai fiyatlarının artması manasına geliyor. Dolayısıyla dövizdeki bu artış, doğrudan doğruya enflasyona sebep oluyor. Döviz neden artıyor? Bunu da aslında basit bir şekilde açıklayabiliriz. Dövize olan yüksek talepten dolayı artıyor. İthalat ekonomisi, her sene ciddi bir döviz talebine yol açıyor. Dövizin artmasının başında gelen unsurlardan birisi de kısa vadeli ve yüksek faizli dış borç ile kaynak ihtiyacının karşılanmaya çalışılmasıdır."

İşsizlik oranlarının gün geçtikçe yükseldiğini ileri süren Erbakan, 10 milyona yakın işsizin arasında 1,5 milyon kişinin üniversite diplomalı olduğunu söyledi.

Enflasyon gibi işsizliğin yüksek olmasının sebebinin de beton ve çimento ekonomisinden kaynaklandığını iddia eden Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Alışveriş merkezi, rezidans, toplu konut, köprü, otoyol, havaalanı, tünel, kıraathane, peyzaj ve park bahçe gibi olan hizmetler çok güzel, hepsinin de olması lazım. Ancak asıl olarak işsizliğe çare bulacak, istihdam üretecek, aynı zamanda ihracata yol açacak ve böylece dış ticaret açığının kapatılmasını sağlayacak, üretime, ihracata, sanayiye ve teknolojiye yönelik yatırımlar yapılmaması 20 yıldır betonla çimentoyla maalesef zaman geçirilmesinden dolayı işsizler ordumuzun seviyesi de bu noktaya geldi."