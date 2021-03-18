Son dakika haberi! Fatih Erbakan: HDP'ye kapatma davası çözümsüzlüğe davetiyedir
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Son dakika haberi! Fatih Erbakan: HDP'ye kapatma davası çözümsüzlüğe davetiyedir

18.03.2021 13:44 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:51
Son dakika haberi! Fatih Erbakan: HDP'ye kapatma davası çözümsüzlüğe davetiyedir

Son dakika haberleri: YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "HDP'ye kapatma davası açılması çözümsüzlüğe davetiye çıkarmaktır" dedi.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "HDP'ye kapatma davası açılması çözümsüzlüğe davetiye çıkarmaktır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açılan davayla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Fatih Erbakan, açılan davanın geçmişte yaşanan parti kapatma süreçlerini çağrıştırır nitelikte olduğunu söyledi. Fatih Erbakan, "Geçmişte yaşanan parti kapatma örnekleri göz önüne alındığında, bu son adımın çözüme yönelik, önleyici ve caydırıcı olmaktan çok, çözümsüzlüğe ve istikrarsızlığa davetiye çıkarır nitelikte olabileceği göz ardı edilmemelidir. Suç iddiasına maruz kalan kişilerle birlikte mensup oldukları siyasi partinin de cezalandırılma yoluna gidilmesi, demokrasimizin ve yargının tartışılır hale gelmesine ve ayrıca sorunun daha da büyümesine neden olabilir. HDP'ye kapatma davası açılması çözümsüzlüğe davetiye çıkarmaktır. Bu partiye mecliste temsil yetkisi veren 6 milyon seçmeni de dolaylı olarak cezalandırmaya yönelik bir durum ortaya çıkacaktır. Böyle bir durum uzun vadede reaksiyoner ve belki de daha güçlü bir politik hareketin yeniden ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Nefret, kutuplaştırma ve ötekileştirme yerine, 83 milyonu kapsayacak şekilde kucaklayıcı ve birleştirici bir anlayışın sağlanması yolunda atılacak olan her türlü adıma en büyük desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha aziz milletimizin huzurunda ifade etmek isteriz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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