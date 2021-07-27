Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Tunus'taki darbe girişimini değerlendirdi Açıklaması
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Tunus'taki darbe girişimini değerlendirdi Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Tunus'taki darbe girişimini değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tunus'ta yaşananları, "Arap Baharı girişiminin devamı" olarak nitelendirerek, "Bu girişim, Tunus halkından çok darbenin arkasında yer alan dış güçlerin gizli ajandalarına hizmet etmeye yönelik bir adımdır.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tunus'ta yaşananları, "Arap Baharı girişiminin devamı" olarak nitelendirerek, "Bu girişim, Tunus halkından çok darbenin arkasında yer alan dış güçlerin gizli ajandalarına hizmet etmeye yönelik bir adımdır." ifadesini kullandı.

Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Tunus Anayasası'nın ulusal acil durum koşullarının oluşması halinde devlet kontrolü yetkisini kendisine veren maddesi doğrultusunda gerçekleştirdiği anayasal darbe ile seçimle işbaşına gelmiş meclisin tüm faaliyetlerini dondurmasını, Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alması ile oluşan ve Tunus'u yeniden kaos ve belirsizliğe sürükleyebilecek vahamette olan gelişmeleri büyük endişeyle karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in darbe sonrası yaptığı açıklamada, "ülkeyi kurtarma" adına olağanüstü önlemleri işaret etmesinin tamamen darbeyi meşrulaştırmaya yönelik bir adımdan öteye gidemediğini dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Akdeniz'in önemli ülkelerinden dost ve kardeş Tunus'ta daha önce başlatılan Arap Baharı girişiminin devamı niteliğinde olan ve ülkenin mevcut istikrarını bozmaya yol açacak bu girişim, Tunus halkından çok, darbenin arkasında yer alan dış güçlerin gizli ajandalarına hizmet etmeye yönelik bir adımdır. Tunus'ta Kovid-19 salgını, işsizlik ve ekonomik darboğaz bahanesiyle ortaya çıkarılan cumhurbaşkanlığı darbesi, ülkenin karşı karşıya bulunduğu kendi içsel dinamiklerinden çok, Batının jeostratejik öneme sahip bu ülkedeki ekonomik ve siyasi çıkarlarına hizmete yöneliktir. Yeniden Refah Partisi olarak şunu da ifade etmek isteriz ki ülkemizle güçlü ve derin tarihi bağları bulunan, sosyal, siyasi ve ekonomik konular başta olmak üzere birçok alanda iyi ilişkiler ve iş birliği içerisinde olduğumuz dost ve kardeş Tunus'ta, eninde sonunda sağduyunun hakim olacağına, Tunus'un en büyük siyasi partisi olan El Nahda Hareketi başta olmak üzere, halkın iradesiyle mecliste temsil yetkisi kazanmış olan tüm siyasi partilerin soğukkanlılıkla bu zorlukların üstesinden geleceklerine olan inancımız tamdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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