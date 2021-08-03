Son dakika haberi: Fas, Ürdün ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika haberi: Fas, Ürdün ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haberi: Fas, Ürdün ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 64, Ürdün'de 12, Suudi Arabistan'da 11 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 64, Ürdün'de 12, Suudi Arabistan'da 11 kişi daha hayatını kaybetti.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 64 kişinin hayatını kaybettiği, 8 bin 760 yeni vaka tespit edildiği, 5 bin 466 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 9 bin 949'a, vaka sayısının 642 bin 683'e, iyileşenlerin sayısının da 574 bin 918'e ulaştığı kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 12 kişinin daha hayatını kaybettiği, 914 yeni vaka tespit edildiği, 286 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son rakamlarla can kaybının 10 bin 71, vaka sayısının 773 bin 657, iyileşenlerin sayısının da 752 bin 349 olduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha vefat ettiği, 1075 yeni vaka tespit edildiği, 1113 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 270'e, vaka sayısının 528 bin 952'ye çıktığı, iyileşenlerin sayısının ise 510 bin 107'ye ulaştığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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