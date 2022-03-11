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Son dakika haberi | Fas, Ukrayna-Rusya savaşının tahıl ithalatını etkilemeyeceğini açıkladı

AA - Çağrı Koşak - Güncel
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Son dakika haberi | Fas, Ukrayna-Rusya savaşının tahıl ithalatını etkilemeyeceğini açıkladı

Son dakika haberler... Fas hükümeti, Ukrayna-Rusya savaşının tahıl ithalatına ciddi bir etkisinin olmayacağını bildirdi.

Fas hükümeti, Ukrayna- Rusya savaşının tahıl ithalatına ciddi bir etkisinin olmayacağını bildirdi.

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa Baytas, haftalık kabine toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Baytas, "Ukrayna ve Rusya, Fas'ın Fransa'dan sonra ikinci ve üçüncü tahıl ithal ettiği ülkeler." dedi.

Buğdayın Ukrayna'dan gerçekleştirilen ithalattaki payının yüzde 15, Rusya'dan yapılan ithalattaki payının ise yüzde 3 olduğunu ifade eden Baytaş, savaştan önce önemli miktarda buğday alındığını kaydetti.

Fas hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'ta ithal edilen buğday fiyatlarındaki farkı üstleneceğini açıklamıştı.

AA / Çağrı Koşak - Güncel

Hükümet, Ukrayna, Rusya, Fas, Güncel, Haberler

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