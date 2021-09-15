Son dakika haberi: Fas'taki Sosyalist Birlik Partisi kurulacak yeni hükümette yer almak istiyor

Fas'ta 8 Eylül'de yapılan genel seçimlerde 35 milletvekili çıkararak yarışı dördüncü sırada tamamlayan Sosyal Birlik Partisi, kurulacak koalisyon hükümeti içerisinde yer almak istediğini bildirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "doğal konumu gereği" Sosyalist Birliğin ülkede önümüzdeki yürütme dönemine katkıda bulunma isteği içinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin yeni kalkınma programında gelişime yardım etmek, Fas halkının beklentilerini karşılamak, güçlü ve adil sistemin yürütülmesini sağlamak için Partinin sorumluluk alma arzusunda olduğu ifade edildi.

Fas'ta 8 Eylül'de gerçekleştirilen genel seçimleri 102 milletvekili çıkaran Milli Bağımsızlar Birliği Partisi (RNI) kazanmıştı.

Seçimlerde, 86 milletvekili çıkaran Asalet ve Çağdaşlık Partisi ikinci ve 81 sandalyeyle İstiklal Partisi üçüncü sırada yer almıştı.

Fas Kralı 6. Muhammed, genel seçimlerin nihai sonuçlarının açıklanmasının ardından hükümeti kurma görevini RNI lideri Aziz Ahnuş'a vermişti.