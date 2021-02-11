Son dakika haberi: Fas'ta sağlık çalışanları yıpranma payı ödemelerinin gecikmesini protesto etti
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Son dakika haberi: Fas'ta sağlık çalışanları yıpranma payı ödemelerinin gecikmesini protesto etti

11.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:52
Son dakika haberi: Fas'ta sağlık çalışanları yıpranma payı ödemelerinin gecikmesini protesto etti

Son dakika habere göre Fas'ta sağlık çalışanları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle belirlenen yıpranma payı ödemelerindeki gecikmeye tepki gösterdi.

Fas'ta sağlık çalışanları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle belirlenen yıpranma payı ödemelerindeki gecikmeye tepki gösterdi.

Başkent Rabat'taki İbn-i Sina Hastanesi çalışanlarının düzenlediği eyleme, 100'den fazla sağlık çalışanı katıldı.

Eylemde, "haklarımızı istiyoruz" ve "Fas'taki bütün sağlık çalışanları yanımızda" yazılı pankartlar açıldı.

Fas Demokratik Sağlık Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının barışçıl yollarla haklarını talep etmesinin desteklendiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığını konuyla ilgili harekete geçmeye davet eden Örgüt, söz konusu eylemin "İbn-i Sina Hastanesinde çalışan sağlık emekçilerinin de Krallığın diğer sağlık kurumlarında olduğu gibi bakanlığın onay verdiği yasal haklarından faydalanması" hedefiyle gerçekleştirildiğini vurgulandı.

Fas Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgını sürecinde yoğun çalışmak durumunda kalan sağlık personellerine yıpranma payı verilmesini kararlaştırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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