Son dakika haberi... Fas'ta Kovid-19 nedeniyle alınan OHAL kararı 9. kez uzatıldı
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Son dakika haberi... Fas'ta Kovid-19 nedeniyle alınan OHAL kararı 9. kez uzatıldı

03.12.2020 18:59 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:59
Son dakika haberi... Fas'ta Kovid-19 nedeniyle alınan OHAL kararı 9. kez uzatıldı

Son dakika haberleri: Fas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 1 ay daha uzatıldı.

Fas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 1 ay daha uzatıldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, OHAL kararının 1 ay daha uzatılması kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, OHAL'in 10 Ocak 2021'e kadar geçerli olacağı ifade edildi.

İlk Kovid-19 vakasının 3 Mart'ta görüldüğü Fas'ta, salgının kontrol altında tutulmasını sağlamak için ilk olarak 20 Mart'ta 1 ay süreyle sağlık alanında OHAL ilan edilmişti.

OHAL uygulaması 8 kez daha uzatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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