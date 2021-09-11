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Son dakika haberi... Fas'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Ahnuş, partilerle istişare sürecinin başlayacağını açıkladı

AA / Khalid Mejdoup - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Fas'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Ahnuş, partilerle istişare sürecinin başlayacağını açıkladı

Son dakika haberine göre Fas'ta 8 Eylül'de yapılan genel seçimlerde 102 sandalye kazanan Milli Bağımsızlar Birliğinin (RNI) Genel Sekreteri Aziz Ahnuş, kurulacak hükümet için siyasi partilerle istişareleri başlatacaklarını bildirdi.

Fas'ta 8 Eylül'de yapılan genel seçimlerde 102 sandalye kazanan Milli Bağımsızlar Birliğinin (RNI) Genel Sekreteri Aziz Ahnuş, kurulacak hükümet için siyasi partilerle istişareleri başlatacaklarını bildirdi.

Ahnuş, Fas Kralı 6. Muhammed tarafından hükümeti kurmakla görevlendirmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

"Kendi içinde uyumlu ve programları birbirine yakın bir koalisyon hükümeti kurmak için artık siyasi partilerle istişarelere başlayacağız." diyen Ahnuş, yeni hükümetin, Kral 6. Muhammed'in büyük stratejilerini uygulayacak üyelerden oluşmasını temenni etti.

Kral 6. Muhammed, 10 Eylül'de Ahnuş'u hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Fas İçişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, RNI'nın 102 sandalyeyle genel seçimlerin galibi olurken, Asalet ve Çağdaşlık Partisinin 86 milletvekili çıkararak ikinci, İstiklal Partisinin 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer aldığı belirtilmişti.

Meclis'e 35 milletvekili göndermeyi başaran Sosyalist Birlik Partisinin dördüncü, 29 milletvekili çıkaran Halk Hareketinin beşinci, 21 sandalye kazanan İlerleme ve Sosyalizm Partisinin altıncı sıraya yerleştiği aktarılmıştı.

Meclis'te 18 sandalye elde eden Anayasal Birlik Partisi yedinci sırada yer alırken 2016 seçimlerinde 125 milletvekili çıkaran iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisinin ise 13 sandalye ile sekizinci sıraya gerilediği ifade edilmişti.

Bakanlığın açıklamasına göre geriye kalan 10 sandalyeyi diğer partiler kazanmıştı.

AA / Khalid Mejdoup - Son Dakika Haberleri
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