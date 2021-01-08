Son dakika haberi! Fas'ta Hizbullah mensubu bir Lübnanlı gözaltına alındı
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Son dakika haberi! Fas'ta Hizbullah mensubu bir Lübnanlı gözaltına alındı

08.01.2021 03:37 | Son Güncelleme: 08.01.2021 03:40
Son dakika haberi! Fas'ta Hizbullah mensubu bir Lübnanlı gözaltına alındı

Son dakika haberi... Fas'ta iki adet çalıntı pasaport taşıdığı belirtilen Hizbullah mensubu bir Lübnanlı gözaltına alındı.

Fas'ta iki adet çalıntı pasaport taşıdığı belirtilen Hizbullah mensubu bir Lübnanlı gözaltına alındı.

Fas haber ajansı MAP'ın haberine göre, Fransa ve Portekiz pasaportu taşıyan Hizbullah mensubu bir Lübnanlı güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Tutuklanan ve kimliği açıklanmayan 57 yaşındaki Lübnan vatandaşının, Interpol kayıtlarına göre çalıntı olduğu tespit edilen Fransa ve Portekiz pasaportu taşıdığı belirtildi.

Lübnan'daki Hizbullah Örgütünden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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