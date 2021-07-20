Son dakika haberi! Fas Kralı 6. Muhammed, 761 mahkuma af kararı çıkardı
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Son dakika haberi! Fas Kralı 6. Muhammed, 761 mahkuma af kararı çıkardı

Son dakika haberi! Fas Kralı 6. Muhammed, 761 mahkuma af kararı çıkardı
Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Fas Kralı 6. Muhammed, Kurban Bayramı dolayısıyla 761 mahkum hakkında af kararı verdi.

Fas Kralı 6. Muhammed, Kurban Bayramı dolayısıyla 761 mahkum hakkında af kararı verdi.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çeşitli suçlardan mahkum edilen 761 kişi hakkında Fas Kralı 6. Muhammed tarafından alınan af kararının yürürlüğe konulacağı duyuruldu.

Af kararından yararlanan mahkumların çoğunluğunun serbest bırakılacağına değinilen açıklamada, bazılarının ise aftan ceza indirimi olarak faydalanacağı belirtildi.

Fas Anayasası'nın 58'inci maddesine göre Kral, mahkumlara yönelik af kararı çıkarabiliyor.

Fas Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, ülkede Kurban Bayramı başlangıcını 21 Temmuz çarşamba günü olarak açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın

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