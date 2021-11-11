Son dakika haberi... Fas Adalet Bakanı, Rif Hareketi meselesinin artık kapatılması gerektiğini belirtti

Fas Adalet Bakanı Abdullatif Vehbi, ülkedeki Rif Hareketi meselesinin artık kapatılması gerektiğini söyledi.

Devlete ait "Kanal 2" televizyonunda bir programa katılan Vehbi, Rif Hareketi mensubu tutuklulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rif Hareketiyle ilgili meselenin artık kapatılması gerektiğini belirten Vehbi, Hareket mensubu tutuklular için af öngören bir dosya üzerinde çalıştığını aktardı.

Vehbi, söz konusu dosyayı Kral 6. Muhammed'e sunacağını ve son kararı Kral'ın vereceğini ifade etti.

Rif Hareketi

Fas'ın kuzeyindeki Rif bölgesinde, 20 Ekim 2016'da genç bir balık satıcısının çöp kamyonu içinde ezilerek öldürülmesinden sonra gösteriler başlamıştı.

İsmini gösterilerin başladığı bölgeden alan Rif Hareketi, Ekim 2016'dan 2017'nin ortalarına kadar hükümetin bölgenin kalkınması için söz verdiği projeleri hayata geçirmesi talebiyle gösteriler düzenlemişti. O dönem birçok gösterici gözaltına alınmıştı.

Kazablanka İstinaf Mahkemesi 5 Nisan'da, 2016-2017 yıllarındaki gösterileri organize etmek suçlamasıyla Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi hakkında daha önce verilen 20 yıl hapis cezasını onamıştı. Zefzafi 22 Nisan'da görevini bıraktığını açıklamıştı.

Rif Hareketi mensupları, verilen ağır hapis cezaları nedeniyle birçok kere "af ve ceza indirimi" talebinde bulunmuştu.

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