Son dakika haberi | Facebook çalışanları Kovid-19'dan sonra da evden çalışmaya devam edebilecek
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Son dakika haberi | Facebook çalışanları Kovid-19'dan sonra da evden çalışmaya devam edebilecek

Son dakika haberi | Facebook çalışanları Kovid-19'dan sonra da evden çalışmaya devam edebilecek
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sosyal medya şirketi Facebook, çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bittikten sonra da evden çalışmaya devam edebileceklerini bildirdi.

Sosyal medya şirketi Facebook, çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bittikten sonra da evden çalışmaya devam edebileceklerini bildirdi.

BBC'deki habere göre, Facebook'tan yapılan açıklamada, uzaktan çalışmanın "gelecek" olduğu belirtildi.

Açıklamada çalışanların, direktörlerinin onaylaması koşuluyla salgından sonra da sürekli uzaktan çalışmak için başvuruda bulunabilecekleri ifade edildi.

Facebook'un gelişiminden sorumlu Başkan Yardımcısı Brynn Harrington, bazı çalışanların evde "gerçekten başarılı" olduklarını ve bunu yapmaya devam etmeyi istediklerini belirtti.

Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg geçen mayısta, şirket çalışanlarının yüzde 50'sinin gelecek 5 ila 10 yılda uzaktan çalışabileceğini ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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