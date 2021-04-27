Fabrikadaki patlamada ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı
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Fabrikadaki patlamada ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN - Haberler | 3. Sayfa

Fabrikadaki patlamada ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde döküm fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralan ve kaldırıldığı hastanede 12 günlük yaşam savaşını kaybeden işçi toprağa verildi.

Fabrikadaki patlamada ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde döküm fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralan ve kaldırıldığı hastanede 12 günlük yaşam savaşını kaybeden işçi toprağa verildi.

Olay, 15 Mart günü Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda bulunan Anadolu Döküm Sanayi A.Ş.'ye ait fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, döküm fabrikasında kullanılan kazanın patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sonrasında yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlama sebebiyle çatıya sıçrayan alevlerle çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlamada yaralanan 8 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan 2 kişiden biri olan döküm ocağı sorumlusu Mesut Tunç, 12 gündür tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası Tunç'un cenazesi, Hacıosman Mahallesi Bağdat Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Körfez Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tunç'un ailesi, iş arkadaşları ve yakınları katıldı. Cenazeye katılan Başkan Söğüt, hayatını kaybeden Tunç'un ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Fabrikadaki patlamada ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı
Fabrikadaki patlamada ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı
Fabrikadaki patlamada ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı
Fabrikadaki patlamada ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı
Fabrikadaki patlamada ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı
Fabrikadaki patlamada ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN

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