Son dakika haberi! Fabrikada iş makinesinin altında kalarak öldü(YENİDEN) Bir son dakika haberine göre Fabrikada iş makinesinin altında kalarak öldü(YENİDEN) KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir karton fabrikasında iş makinesi operatörü A.U., fabrika çalışanı Şaban Bayer'i (49) ezerek ölümüne neden oldu.

Fabrikada iş makinesinin altında kalarak öldü(YENİDEN)

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir karton fabrikasında iş makinesi operatörü A.U., fabrika çalışanı Şaban Bayer'i (49) ezerek ölümüne neden oldu.

Olay saat 22.00 sıralarında Yaylacık Mahallesi Karamürsel Caddesi üzerinde bulunan bir karton fabrikasında meydana geldi. İş makinesi operatörü A.U., fabrika sahasında çalıştığı sırada dışarıya çıkan fabrika çalışanı Şaban Bayer'i fark etmeyerek iş makinesiyle ezdi. Olayı gören fabrika çalışanları durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Bayer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bayer'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. İş makinesi operatörü A.U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: DHA