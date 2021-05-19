Son dakika haberleri! DENİZLİ FABRİKA YANGININDA DUMANDAN ETKİLENEN 4 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
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Son dakika haberleri! DENİZLİ FABRİKA YANGININDA DUMANDAN ETKİLENEN 4 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre DENİZLİ Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iplik fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

DENİZLİ Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iplik fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 4 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iplik fabrikasının depo bölümünde saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören fabrika işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına, 6 itfaiye aracı ve 18 personelle yangına müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 4 işçi, tedbir amacıyla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri! DENİZLİ FABRİKA YANGININDA DUMANDAN ETKİLENEN 4 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika haberleri! DENİZLİ FABRİKA YANGININDA DUMANDAN ETKİLENEN 4 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika haberleri! DENİZLİ FABRİKA YANGININDA DUMANDAN ETKİLENEN 4 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika haberleri! DENİZLİ FABRİKA YANGININDA DUMANDAN ETKİLENEN 4 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika haberleri! DENİZLİ FABRİKA YANGININDA DUMANDAN ETKİLENEN 4 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika haberleri! DENİZLİ FABRİKA YANGININDA DUMANDAN ETKİLENEN 4 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika haberleri! DENİZLİ FABRİKA YANGININDA DUMANDAN ETKİLENEN 4 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika haberleri! DENİZLİ FABRİKA YANGININDA DUMANDAN ETKİLENEN 4 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika haberleri! DENİZLİ FABRİKA YANGININDA DUMANDAN ETKİLENEN 4 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika haberleri! DENİZLİ FABRİKA YANGININDA DUMANDAN ETKİLENEN 4 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika haberleri! DENİZLİ FABRİKA YANGININDA DUMANDAN ETKİLENEN 4 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika haberleri! DENİZLİ FABRİKA YANGININDA DUMANDAN ETKİLENEN 4 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika haberleri! DENİZLİ FABRİKA YANGININDA DUMANDAN ETKİLENEN 4 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri! DENİZLİ FABRİKA YANGININDA DUMANDAN ETKİLENEN 4 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI - Haberler
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