Son dakika haberi | Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması olayında 1 şüpheli gözaltında (2)
21.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:47
Son dakika haberler... ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIÇANAKKALE'nin AK Partili Ezine ilçe Belediye Başkanı Güray Yüksel'in evinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan G.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
ÇANAKKALE'nin AK Partili Ezine ilçe Belediye Başkanı Güray Yüksel'in evinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan G.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. G.G. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı