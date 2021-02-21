Son dakika haberi | Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması olayında 1 şüpheli gözaltında (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması olayında 1 şüpheli gözaltında (2)

21.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:47
Son dakika haberi | Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması olayında 1 şüpheli gözaltında (2)

Son dakika haberler... ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIÇANAKKALE'nin AK Partili Ezine ilçe Belediye Başkanı Güray Yüksel'in evinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan G.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

ÇANAKKALE'nin AK Partili Ezine ilçe Belediye Başkanı Güray Yüksel'in evinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan G.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. G.G. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇANAKKALE,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel İrem Derici Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Ersun Yanal Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Muğla Şehit Eskişehir Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Ezine Belediye Başkanının evinin kurşunlanması olayında 1 şüpheli gözaltında (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 17:47:35. #1.15#
title