Son dakika haberi | Eyüpsultanlı çocukların sünnet işlemleri başladı
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Son dakika haberi | Eyüpsultanlı çocukların sünnet işlemleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre - Eyüpsultanlı çocukların sünnet işlemleri başladı Eyüpsultan'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Sünnet Şöleni" bu yıl da devam ediyor.

- Eyüpsultanlı çocukların sünnet işlemleri başladı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Sünnet Şöleni" bu yıl da devam ediyor. Çocuklar, erkekliğe ilk adımını atmanın heyecanını yaşarken Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de çocukların heyecanını paylaştı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, çocukların sünnet edildiği Alibeyköy'deki tıp merkezine ziyarette bulundu. Burada hem ailelerle görüştü, hem de erkekliğe ilk adım atan çocuklarla konuşarak mutluluklarına ortak oldu. Başkan Köken, 500 çocuğun sünnet olacağını ve daha sonra beraber piknik yapacaklarını ifade etti.

"500 çocuğumuz sünnet olacak"

Başkan Deniz Köken, tıp merkezinde yaptığı açıklamada, "Ağlayanlar, gülenler bu hayatın en önemli unsurlarından bir tanesi. Çocuklarımızın sünnetleriyle ilgili yoğun talepler vardı. Pandemiden dolayı ne yapacağımızı bilemiyorduk, ortam biraz daha yumuşayınca klniğimizle anlaştık, çocuklarımız hijyenik bir ortamda delikanlılığa adım atmış oldular. Hayırlı olsun diyorum. Dün 44 kişi sünnet edildi. Her gün 50 çocuğumuzu sağlıklı bir ortamda sünnet ediyoruz. Şu ana kadar bir aksilik olmadı, inşallah 500 çocuğumuzun sünnetlerini de tamamlamış oluruz. Daha sonra elbiselerini giydirip büyük bir piknik yapacağız inşallah" dedi.

"Bize bu imkanı sunan başkanımıza teşekkür ediyoruz"

İki çocuğunu sünnet ettirmek için Güzeltepe'den gelen Songül Fındıkçı, çok gururlu ve heyecanlı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Eyüpsultan Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Çok kısa sürede başvurumuza cevap verdiler. Ben temmuzu bulur sanıyordum 10 gün sürmedi. Az önce iki çocuğumda sünnet oldu, kucağımızda falan götüreceğiz sanıyorduk hatta şort giydirdim. Ama çocuklar yürüyerek gülerek çıktı. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Maliyetli olduğu için bizde belediyemize başvurduk"

Çocuklarını sünnet ettirmeye karar verdikleri günden beri hastane araştırdıklarını söyleyen Songül Dündar ise "Maliyetli olduğu için bizde belediyemize başvurduk. Bize bu imkanı sağladıkları için başkanımız Deniz Köken'e çok teşekkür ediyoruz. Özellikle pandemi döneminde çok iyi oldu. İki çocuk bizim için çok maliyetli olacaktı" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi | Eyüpsultanlı çocukların sünnet işlemleri başladı
Son dakika haberi | Eyüpsultanlı çocukların sünnet işlemleri başladı
Son dakika haberi | Eyüpsultanlı çocukların sünnet işlemleri başladı
Son dakika haberi | Eyüpsultanlı çocukların sünnet işlemleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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