EYÜPSULTAN KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA FECİ KAZA; TIR OTOMOBİLİ EZDİ - Haberler
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EYÜPSULTAN KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA FECİ KAZA; TIR OTOMOBİLİ EZDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taylan ERGÜN İSTANBUL DHAEyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda, süratli giderken sürücüsünün frene bastığı TIR, kontrolden çıkarak emniyet şeridinde sürücüsünün arıza nedeniyle durdurduğu otomobili ezip devrildi.

Taylan ERGÜN İSTANBUL DHA

Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda, süratli giderken sürücüsünün frene bastığı TIR, kontrolden çıkarak emniyet şeridinde sürücüsünün arıza nedeniyle durdurduğu otomobili ezip devrildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.40 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, süratli giderken sürücüsü Hikmet Kurt'un frene bastığı 41 KL 232 plakalı TIR, kontrolden çıkarak, sürücüsü İlkay Yıldız'ın arıza nedeniyle emniyet şeridinde durdurduğu 14 AAP 171 plakalı otomobile çarptı. Otomobili altına alarak ezen TIR, duramayarak yol kenarına devrildi. İlkay Yıldız, çevreden geçen diğer sürücüler tarafından otomobilden yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından İlkay Yıldız'ı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan TIR şoförü Hikmet Kurt, Ben seyir halindeydim. Frene basmak istediğimde araç kaymaya başladı. Sol tarafımdan geçen araçların üstüne devrilmemek için direksiyonu sağ tarafa kırdım. O araçta park halindeymiş görmemiştim. Uyarıcı bir levha da yoktu. Allah beni de onu da korudu. Açıkçası ciddi bir şeyi yok dedi.

EYÜPSULTAN KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA FECİ KAZA; TIR OTOMOBİLİ EZDİ

EYÜPSULTAN KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA FECİ KAZA; TIR OTOMOBİLİ EZDİ

EYÜPSULTAN KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA FECİ KAZA; TIR OTOMOBİLİ EZDİ

EYÜPSULTAN KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA FECİ KAZA; TIR OTOMOBİLİ EZDİ

EYÜPSULTAN KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA FECİ KAZA; TIR OTOMOBİLİ EZDİ

EYÜPSULTAN KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA FECİ KAZA; TIR OTOMOBİLİ EZDİ
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Haber: EYÜPSULTAN KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA FECİ KAZA; TIR OTOMOBİLİ EZDİ - Haberler
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