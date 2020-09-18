Son dakika haberi... Eyüpsultan'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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Son dakika haberi... Eyüpsultan'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Bir son dakika haberine göre İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 79 kilo 519 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

18.09.2020 14:30 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:35

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 79 kilo 519 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İstanbul ve Kırklareli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı şebekelerin yurt dışından gelen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine ortak çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 14 Eylül'de Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Adres ve arabada yapılan aramalarda, 79 kilo 519 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Son dakika haberi... Eyüpsultan'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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