Eyüpsultan'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Eyüpsultan'da seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eyüpsultan'da seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki Sercan S. idaresindeki saman yüklü 44 BFY 332 plakalı tırın dorse kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü Sercan S. tırın şoför kabinini dorse kısmından ayırarak aracın tamamen kullanılmaz hale gelmesini engelledi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tırın dorse kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle, otoyol üzerinde araç trafiği oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş