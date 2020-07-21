Son dakika haberi! Eyüpsultan'da kurbanlıklar genç veteriner Aslı'ya emanet
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Son dakika haberi! Eyüpsultan'da kurbanlıklar genç veteriner Aslı'ya emanet

Son dakika haberleri: Anadolu'nun çeşitli illerinden getirilerek Eyüpsultan'da kurulan kurban pazarında alıcısını bekleyen onlarca büyükbaş kurbanlık, genç veteriner Aslı Çördük'ün kontrolünden geçiyor.

Son dakika haberi! Eyüpsultan'da kurbanlıklar genç veteriner Aslı'ya emanet
21.07.2020 09:11 | Son Güncelleme: 21.07.2020 09:17

Anadolu'nun çeşitli illerinden getirilerek Eyüpsultan'da kurulan kurban pazarında alıcısını bekleyen onlarca büyükbaş kurbanlık, genç veteriner Aslı Çördük'ün kontrolünden geçiyor. Kurbanlıkların tüm kontrollerini yapan pazarın tek kadın veterineri Çördük, zaman zaman da elleri ile besliyor. Çördük, "Güzel bir mesleğim var. Hayvanları kadınlar daha iyi anlıyor. Kadınların kasları değil kalpleri gelişmiş" dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Anadolu'dan tırlara yüklenen kurbanlıklar İstanbul'da kurulan pazar alanlarında yerlerini almaya başladı. Kemerburgaz kurban pazarında Covid-19 tedbirleri kapsamında mesafeli olarak çadırlara alınan kurbanlıklar tek tek Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli 29 yaşındaki Veteriner Aslı Çördük'ün kontrolünden geçiyor. Kurban çadırlarının içerisine giren Çördük, bir yandan kurbanlıkların kesime uygunluğunu denetliyor, bir yandan da onları elleri ile besliyor. Zaman zaman tonlarca ağırlıkta danaların kontrolünde zorlanan Aslı Çördük'ün yardımına ise ekip arkadaşları ve hayvan sahipleri koşuyor.

Kadın olarak hayvanları daha iyi anladıklarını söyleyen Veteriner Hekim Aslı Çördük, "Bir kadın olarak burada çalışmak zor tabiki, yardım almam gereken durumlar oluyor. Sağolsun herkes yardımcı oluyor. En azından diş kontrollerinde bir sorun yaşamadım. Kadın olarak bunun üstesinden geliyoruz. Buradaki arkadaşlarımızı dezenfeksiyon konusunda uyarıyoruz. Güzel bir meslek bence hayvanları kadınlar daha iyi anlıyor. Duygusal bir işimiz var. Kadınların kasları değil kalpleri daha gelişmiş" ifadelerini kullandı.

"Pazarlık yaparken de elimizde uzun bir çubuk alıp öyle yapıyoruz"

15 yıldır kurban pazarına geldiğini belirten Serkan Korkmaz, "25 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. 15 yıldır da kurban pazarlarına geliyorum. Bu sene koronadan dolayı maskemizi takıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Pazarlık yaparken de elimizde uzun bir çubuk alıp öyle yapıyoruz. Sürekli kendimizi dezenfekte ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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