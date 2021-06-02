Son dakika haberi | EYÜPSULTAN'DA KAFEDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI-1

Son dakika gündem haberine göre EYÜPSULTAN'da tadilatta olan kafeye gelen kişi ya da kişiler içeridekilere ateş açtı.

EYÜPSULTAN'da tadilatta olan kafeye gelen kişi ya da kişiler içeridekilere ateş açtı. Silahlı saldırıda içeride bulunan 3 kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 2 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı