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Son dakika haberi | Eyüpsultan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Eyüpsultan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

EDİRNE (AA) - Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Edirnekapı mevki Edirne istikametine seyreden 34 TFR 90 plakalı taksi, önündeki 34 SV 6426 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan biri ağır 3 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılara ilk müdahaleyi yapan paramedik öğrencisi Hasan Balcı, arkadaşlarıyla birlikte metrobüs durağında olduklarını ve büyük bir ses duyduklarını söyledi.

Balcı, "Tellerin üzerinden atlayarak olay yerine geldik. Bir bayan yerde yatıyordu. Sağlık öğrencisi olduğumuz için hastanın başına geldik. Yakınları ilk başta müdahale etmemizi istemedi. Hemşire arkadaş vardı arabasıyla geldi, çantasını getirdi. Onunla birlikte müdahale ettik." dedi.

İBB ekiplerinin yoldaki temizlik çalışmalarının ardından bölgede trafik normale döndü.

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AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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