Son dakika haberi: Eyüpsultan'da cinayet: Kayınbiraderini vurarak öldürdü
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Son dakika haberi: Eyüpsultan'da cinayet: Kayınbiraderini vurarak öldürdü

Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da bir kişi kendilerinden haraç istediği için kavga ettiği kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü.

Son dakika haberi: Eyüpsultan'da cinayet: Kayınbiraderini vurarak öldürdü
11.08.2020 15:49 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:17

Eyüpsultan'da bir kişi kendilerinden haraç istediği için kavga ettiği kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz cumartesi günü saat 08.00 sıralarında Eyüpsultan Defterdar Mahallesi Meşatlık Sokak'ta meydana gelen kavgada Fehim Demirezen (42), silahla vurularak öldürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine ekiplerin çalışmaları sonucu, cinayet olayının şüphelisi oldukları öğrenilen İsmet K. (51) ve Atilla K. (27) gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

"Sürekli haraç istiyordu"

Emniyette ifadeleri alınan zanlılardan İsmet K., Fehim Demirezen'in kendisinin kayınbiraderi olduğunu, devamlı haraç vermesi için tehdit ettiğini, daha önce de evlerini basarak yine para isteyip tehdit ve hakaretler ettiğini, bu konuyla alakalı kendisinden davacı ve şikayetçi olduklarını, olay saatinde yine aynı konu yüzünden tartıştıklarını ve bu sebeple olayı gerçekleştirdiğini söyleyerek cinayeti itiraf etti.

"Kavga çıkınca babamı çağırdım"

Diğer zanlı Atilla K. ise, öz dayısı olduğunu söylediği Fehim Demirezen'in daha önceden kendisini tehdit ederek para istediğini bu sebeple kendisi ile sık sık tartıştığını söyledi. Atilla K. ifadesinin devamında, olay saatinde işe gitmek için kendi çalıştırdığı ticari taksiye bineceği esnada yine aynı sebeple dayısının kendisini tehdit ederek para istediğini, bu nedenle tartıştıklarını ve sonrasında kavga ettiklerini belirtti. Dayısının elindeki sopayla aracın camlarını kırması üzerine babası olan İsmet K. çağırdığını söyleyen Atilla K., babasının da gelerek kavga olayına karıştığını ve tabanca ile Fehim Demirezel'i öldürdüğünü söyledi.

Baba tutuklandı, oğlu serbest

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İsmet K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Atilla K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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