Son dakika haberi... Eynif Ovası'nda dumanlar yeniden yükseldi
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Son dakika haberi... Eynif Ovası'nda dumanlar yeniden yükseldi

Son dakika haberi... Eynif Ovası'nda dumanlar yeniden yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi Eynif Ovası'nda sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle tekrar başladı.

Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi Eynif Ovası'nda sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle tekrar başladı.

İbradı ilçesi Ormana Mahallesi Eynif Ovası'nda yangınla mücadele devam ediyor. Havadan ve karadan müdahaleyle sabah saatlerinde kontrol altına alınan Eynif Ovası'ndaki orman yangını öğlen saatlerinde tekrar başladı.

Ormana Mahalle Muhtarı Fikret Canbaş, "Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı ve öğlen saatlerinde Eynif Ovası Burcuoğlu Boğazı, Girendere ve Gölcük mevkiinde poyrazın etkisi ile yeniden alevlendi. Yangın poyraz ile değişik yönlere gidiyor. Ekipler yangına karşı çalışmalarını canla başla sürdürüyorlar" dedi.

Yangına, Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ve başka illerden gelen yangın söndürme ekipleri, itfaiye personeli, kolluk kuvvetleri ve vatandaşlar müdahale ediyor. Yangın bölgesinde, uçak ve helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, su tankeri, TOMA ile kurumlara ait araçlar görev yapıyor. - ANTALYA

Son dakika haberi... Eynif Ovası'nda dumanlar yeniden yükseldi
Son dakika haberi... Eynif Ovası'nda dumanlar yeniden yükseldi
Son dakika haberi... Eynif Ovası'nda dumanlar yeniden yükseldi
Son dakika haberi... Eynif Ovası'nda dumanlar yeniden yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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