Son dakika haberi... Eyfel Kulesi bomba ihbarı üzerine boşaltıldı

Gelen son dakika haberine göre Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba saldırısı ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba saldırısı ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Yetkililer bölgenin güvenlik çemberine alındığını duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba saldırısı ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Fransız medyasında polise yerel saatle 12.00'de kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bomba ihbarı yapıldığı belirtildi.Kulenin bulunduğu yedinci bölgede bir polis soruşturmasının devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı