Son dakika haberi: "Evsel Atık İlaç Toplama Kampanyası" ile atık ilaçlar çevreye zarar vermeden imha edilecek
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Son dakika haberi: "Evsel Atık İlaç Toplama Kampanyası" ile atık ilaçlar çevreye zarar vermeden imha edilecek

21.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:32
Son dakika haberi:

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara Büyükşehir Belediyesince atık ilaçların çevreye zarar vermeden imha edebilmesi amacıyla başlatılacak "Evsel Atık İlaç Toplama Kampanyası" kapsamında, 19 ilçede 180 eczaneye atık ilaç toplama kutuları yerleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesince atık ilaçların çevreye zarar vermeden imha edebilmesi amacıyla başlatılacak "Evsel Atık İlaç Toplama Kampanyası" kapsamında, 19 ilçede 180 eczaneye atık ilaç toplama kutuları yerleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, yeni yıldan itibaren kullanılmayan ya da raf ömrünü tamamlayan ilaçların toplanması için yeni bir kampanya başlatacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sıfır Atık Yönetmeliği" ile evlerde biriken kullanım ömrünü tamamlamış ilaçların eczaneler aracılığıyla toplanması için Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Eczacı Odası iş birliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, tarihi geçen evsel atık ilaçların çevreye zarar vermeden imha edilmesi amacıyla Türk Eczacıları Birliği (TEB) 2. Bölge Ankara Eczacı Odası ile protokol imzaladı.

Doğanın korunması için başlatılan projede gönüllülük esasıyla belirlenen eczanelere, özel toplama ekipmanları konularak atık ilaçların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğünün yürüteceği kampanya kapsamında, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle ilçelerinde 180 eczane ile anlaşma sağlandı.

Kampanyaya destek olmak ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, "(0312) 507 33 17" numaralı hattı arayabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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