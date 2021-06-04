Son dakika haberi! Evli ve 2 çocuklu adam online oyunda tanıştığı 16 yaşındaki çocuğu kaçırdı
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Son dakika haberi! Evli ve 2 çocuklu adam online oyunda tanıştığı 16 yaşındaki çocuğu kaçırdı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barlas - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Evli ve 2 çocuklu adam online oyunda tanıştığı 16 yaşındaki çocuğu kaçırdı 16 yaşındaki kız çocuğunu Kayseri'den kaçıran şüphelinin savunması "Kötü yola düşmemesi için yaptım" oldu İnternette oyun oynarken tanıştığı evli ve 2 çocuklu adam tarafından kaçırılan 16 yaşındaki kız çocuğu,...

Evli ve 2 çocuklu adam online oyunda tanıştığı 16 yaşındaki çocuğu kaçırdı

16 yaşındaki kız çocuğunu Kayseri'den kaçıran şüphelinin savunması "Kötü yola düşmemesi için yaptım" oldu

DENİZLİ - İnternette oyun oynarken tanıştığı evli ve 2 çocuklu adam tarafından kaçırılan 16 yaşındaki kız çocuğu, Denizli'de alıkonulduğu apartta bulundu. Kurtarılan kızla birlikte aynı dairede gözaltına alınan şüphelinin savunması, "Kötü yola düşmemesi için yaptım" oldu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bağlı Ağırnas Mahallesi'nden 25 Mayıs 2021 tarihinde kaçırılan G.K.'nin ailesi, jandarmaya gidip şikayetçi olduktan sonra, katıldıkları bir televizyon programı aracılığıyla kızlarının bulunması için yardım istedi.

10 gündür kayıp olan G.K.'nin bulunması için çalışma başlatan Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kayıp kızla irtibatlı olabilecek kişilerin Denizli ilinde olabileceğini belirledi. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timi ile birlikte yürütülen koordineli çalışma sonucu, JASAT dedektiflerince Denizli'de kapsamlı araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda kayıp kız çocuğunu Kayseri'den getiren şüphelinin Ahmet Ç. olduğu tespit edildi. Kız çocuğunun tutulduğu aparta JASAT dedektiflerince operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda kayıp kız çocuğu bulunarak yurda yerleştirildi.

Aynı dairede gözaltına alınan Ahmet Ç., kız çocuğunu kaçırarak Denizli'ye getirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesinde, oyun oynarken 1 ay önce tanıştıklarını, bu oyunlarla kız çocuklarının kandırılabildiğini bildiğini ve kaçma niyeti olduğunu fark edince kötü yola düşmemesi için Denizli'ye getirip koruma altına almayı düşündüğünü ifade etti.

Öte yandan, şüpheli Ahmet Ç. ve G.K.'nin internet ortamında online olarak oynanan Garden Scapes adlı oyunu oynarken tanıştıkları ve 10 gün önce birlikte kaçmaya karar verdikleri öğrenildi. Yurda yerleştirilen kız çocuğunun ailesi ise, kızlarını teslim almak üzere Denizli'ye geldi.

Son dakika haberi! Evli ve 2 çocuklu adam online oyunda tanıştığı 16 yaşındaki çocuğu kaçırdı
Son dakika haberi! Evli ve 2 çocuklu adam online oyunda tanıştığı 16 yaşındaki çocuğu kaçırdı
Son dakika haberi! Evli ve 2 çocuklu adam online oyunda tanıştığı 16 yaşındaki çocuğu kaçırdı
Son dakika haberi! Evli ve 2 çocuklu adam online oyunda tanıştığı 16 yaşındaki çocuğu kaçırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barlas

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