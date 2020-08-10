Son dakika haberi! Evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı
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Son dakika haberi! Evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Rize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağışın ardından deredeki köprünün yıkılması sonucu evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı.

10.08.2020 22:01 | Son Güncelleme: 10.08.2020 22:06

Rize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağışın ardından deredeki köprünün yıkılması sonucu evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı.

İlçenin Demirhisar köyünde şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen dere taştı. Sular dere üzerinde bulunan ve 7 kişinin yaşadığı bir eve ulaşımın sağlandığı köprüyü yıktı.

İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri, yatağa bağlı hastanın da bulunduğu aile fertlerini kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye aracının merdiveniyle derenin karşısına ulaşan ekipler, eve giden yol üzerinde yıkılan ağaçları da motorlu testereyle kesti.

AFAD ekipleri, itfaiye aracı merdiveniyle Ahmet (60), Müsayet (58) ve Rıdvan Okumuş (26) ile Mine (39), Jehat (12), İsmail Serhat (9) ve Ahmet Önalan'ı (5) kurtardı.

Aile, Rize kent merkezindeki evlerine getirildi.

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Son dakika haberi! Evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı

Kaynak: AA

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