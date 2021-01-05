Evlat nöbetindeki baba Oğlumu dağa gönderiyorlar ve beni de burada tehdit ediyorlar

Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu dağa gönderiyorlar ve beni de burada tehdit ediyorlarDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 182 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 491'inci günde de sürüyor.