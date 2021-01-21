Son dakika haberi | Evlat nöbetindeki baba: HDP'li milletvekilleri bizi görmezlikten geldi (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Evlat nöbetindeki baba: HDP'li milletvekilleri bizi görmezlikten geldi (2)

21.01.2021 15:54 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:11
Son dakika haberi | Evlat nöbetindeki baba: HDP'li milletvekilleri bizi görmezlikten geldi (2)

Son dakika haberler... Evlat nöbetindeki baba: HDP'li milletvekilleri bizi görmezlikten geldi (2)?AİLE SAYISI 193 OLDUDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde 507 gündür oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 2015 yılında Bitlis Eren Üniversitesi'nde...

Evlat nöbetindeki baba: HDP'li milletvekilleri bizi görmezlikten geldi (2)

?AİLE SAYISI 193 OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde 507 gündür oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 2015 yılında Bitlis Eren Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği öğrencisiyken 22 yaşında kandırılıp dağa kaçırılan oğulları Burhan için Bingöl'ün Karlıova ilçesinden gelerek oturma eylemine katılan Fatma ve Nurettin Borak çiftiyle 193'e yükseldi.

'GEL, SEN DE TESLİM OL'

Oğlunun HDP tarafından kandırılarak götürüldüğünü ifade eden Nurettin Borak, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlum, arkadaşlarının çoğu teslim oldu. Gel, sen de teslim ol. Biz senin için buraya geldik. Sen gelene kadar buradan kalkmayacağız. Ceza vermiyorlar" dedi.

Acılı anne Fatma Borak da, 6 yıldır oğlundan haber alamadığını dile getirerek, "Gel evine oğlum. Ben düştüm, hastalandım hasretinden. Dünya gözüyle seni bir defa da olsa göreyim. Kaç teslim ol. Kimse sana karışmayacak" diye konuştu.

Son dakika haberi | Evlat nöbetindeki baba: HDP'li milletvekilleri bizi görmezlikten geldi (2)
Son dakika haberi | Evlat nöbetindeki baba: HDP'li milletvekilleri bizi görmezlikten geldi (2)
Son dakika haberi | Evlat nöbetindeki baba: HDP'li milletvekilleri bizi görmezlikten geldi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Sezen Aksu Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Bakkal Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Evlat nöbetindeki baba: HDP'li milletvekilleri bizi görmezlikten geldi (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 16:23:12. #1.14#
title