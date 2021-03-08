Evlat nöbetindeki anneden, HDP'ye 8 Mart tepkisi
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Evlat nöbetindeki anneden, HDP'ye 8 Mart tepkisi

08.03.2021 10:38 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:18

Evlat nöbetindeki anneden, HDP'ye 8 Mart tepkisi Acılı aileler: "Biz yürekliyiz buradayız, ama onlar yüreksiz burada yoklar" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti...

Evlat nöbetindeki anneden, HDP'ye 8 Mart tepkisi

Acılı aileler: "Biz yürekliyiz buradayız, ama onlar yüreksiz burada yoklar"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 554'üncü gününde de sürerken, anne Fadime Aksu, HDP'ye 8 Mart nedeniyle tepki gösterdi. Aksu, "Biz yürekliyiz buradayız ama onlar yüreksiz burada yoklar" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 554'üncü gününde de devam ediyor. Kocaeli'den gelerek dağa kaçırılan oğlu Eren Yalçın için evlat nöbetinde yer alan anne Fadime Aksu, 8 yıldır haber alamadığı evladı için eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

"Evladımızı alıncaya kadar buradan gitmeyiz"

Bugünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu hatırlatan anne Aksu, "Bugün 8 Mart ama biz burada evladımızı almak için bekliyoruz. HDP'liler burada yoklar. Biz yürekliyiz onlar ise yüreksiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü evladımız olmadığı için sevinç ile kutlayamıyoruz. Bugün 554 gündür buradayız ve burada evladımızı alıncaya kadar olacağız. Ben evladımı ve buradaki bütün anneler evlatlarına kavuşuncaya kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

Evlat nöbetindeki anneden, HDP'ye 8 Mart tepkisi
Evlat nöbetindeki anneden, HDP'ye 8 Mart tepkisi
Evlat nöbetindeki anneden, HDP'ye 8 Mart tepkisi
Evlat nöbetindeki anneden, HDP'ye 8 Mart tepkisi
Evlat nöbetindeki anneden, HDP'ye 8 Mart tepkisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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