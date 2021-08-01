Son dakika haber | Evlat nöbetindeki anne HDP'ye ateş püskürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Evlat nöbetindeki anne HDP'ye ateş püskürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Evlat nöbetindeki anne HDP'ye ateş püskürdü Anne Sarya Tokay: "Kürdün canını ve ciğerini yakan HDP'dir" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti tüm kararlılığıyla devam ediyor.

Evlat nöbetindeki anne HDP'ye ateş püskürdü

Anne Sarya Tokay:

"Kürdün canını ve ciğerini yakan HDP'dir"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti tüm kararlılığıyla devam ediyor. Acılı anne Sarya Tokay, HDP'ye ateş püskürerek, "Kürdün canını ciğerini yakan HDP'dir" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi sürüyor. 10 yıl önce evladını kandırıp dağa gönderildiği aktaran anne Sarya Tokay, evladını almadan eylemden vaz geçmeyeceğini ve mecliste Kürt'ü temsil ettiklerini söyleyen HDP'nin asıl Kürtlerin canını ve ciğerini yakan kişiler olduğunu kaydetti. Anne Tokay, "10 yıldır HDP oğlumu kandırıp dağa götürdü, 10 yıldır evladımın peşini bırakmamışım. İnşallah biz anneler kazanacağız, zafer bu annelerin ve çadırın zaferi olacak. Hani HDP mecliste Kürt temsilcisi olduklarını söylüyorlar, yalan atıyorlar asıl Kürdün canını ve ciğerini yakan HDP idi. Asla Kürt temsilcisi olamaz, Allah devletimizden razı olsun bize güç ve kuvvet veren, sırt çıkan onlardı. 10 yıl geçse de peşlerini bırakmayacağım. Oğlum bak senin arkadaşlarının çoğu gelip teslim oldu, gel sende teslim ol sana çağrım budur. Kaç gündür sevinç içindeyiz her gelen evlatlar bize umut oluyor, sende gel bu sevinci bize yaşat umudu bize ver" dedi.

Son dakika haber | Evlat nöbetindeki anne HDP'ye ateş püskürdü
Son dakika haber | Evlat nöbetindeki anne HDP'ye ateş püskürdü
Son dakika haber | Evlat nöbetindeki anne HDP'ye ateş püskürdü
Son dakika haber | Evlat nöbetindeki anne HDP'ye ateş püskürdü
Son dakika haber | Evlat nöbetindeki anne HDP'ye ateş püskürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

Oğlu teslim olan anne Ayşegül Biçer, HDP il binasına soğan astı
Oğlu teslim olan anne Ayşegül Biçer, HDP il binasına soğan astı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Altun Ömer Halisdemir Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Sezen Aksu Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Mete Gazoz Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Evlat nöbetindeki anne HDP'ye ateş püskürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 13:18:52. #1.14#

title