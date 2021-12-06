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Son Dakika | Evlat nöbetindeki ailelerin eylemi kararlılıkla devam ediyor

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Son Dakika | Evlat nöbetindeki ailelerin eylemi kararlılıkla devam ediyor

Son dakika habere göre Diyarbakır'da, evlat nöbetindeki ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 827'inci gününde kararlılıkla devam ediyor.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da, evlat nöbetindeki ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 827'inci gününde kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 827'inci gününde de sürüyor. 4 yıldır evlat hasreti çeken annelerden Bayram Elhaman'ın annesi Ayten Elhaman, gece gündüz nöbette olduklarını kaydederek, dağda tek bir evlat kalmayana kadar mücadele edeceklerini kaydetti.

"BİZ KUZULARIMIZI İSTİYORUZ"

Gözyaşları içerisinde bütün anne ve babalar olarak acı çektiklerini belirten anne Elhaman, "Biz 3 yıldır burada haklı olan davamızdayız. Biz, mücadele edeceğiz. Bizim evlatlarımızdan, ciğerimizden ne istediler. Bakın onlar korkup kaçtı. Kepenkleri kapatıp kaçtılar. Biz, sadece evlatlarımızı istiyoruz. Biz kuzularımızı istiyoruz. Dağlarda, taşlarda kuşlara, kurtlara yem olmasınlar. Bakın her 2 ayda bir, 3 ayda bir bizim yüreğimizi yakıyorlar. Öldü diyorlar yayınlıyorlar. Ben öldüğüne inanmıyorum. Çocuklarımız inşallah hepsi yaşıyordur. Belki kaçmak istemişlerdir. Onlar mağaralarda hapsetmişler. Çocuklarımızı istiyoruz, versinler. Anne ve babalar burada yılmayacağız. Yüz yılda geçse, bin yıl da geçse biz evlatlarımızı alacağız. Bakın ben engelli çocuğumu evde bırakıp geliyorum. Ne hakları var. Benim evladımı versinler. Bütün anne ve babalar dağda tek bir evlat kalana kadar mücadele edeceğiz. Sanmasınlar ki bir, iki gün oturup kalkacağız. Hayır kalkmayacağız, devam edeceğiz. Evlatlarımızı alacağız" diye konuştu.

(Sedat Irmak/ İHA)

Son Dakika | Evlat nöbetindeki ailelerin eylemi kararlılıkla devam ediyor

Son Dakika | Evlat nöbetindeki ailelerin eylemi kararlılıkla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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