Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarını PKK'dan almakta kararlı - Haberler
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Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarını PKK'dan almakta kararlı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarını PKK'dan almakta kararlı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 750'inci gününde de devam ediyor.

- Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarını Pkk'dan almakta kararlı

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 750'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 749'uncu gününe girdi. Oğlu 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, oğlu Aziz için 2 yıldır nöbete devam ettiğini belirterek, "Ne hastalık, yağmur, çamur, kar dedik burada oturuyoruz. Çocuklarımız gelmeden bu eylemi bırakmayacağız. Ben oğlumu istiyorum, gelmeden de buradan gitmem. Aziz oğlum neredeysen dön gel evine. Gelip güvenlik güçlerine teslim ol, seni çok özledik orası senin yerin değil" dedi.

Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarını PKK'dan almakta kararlı

Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarını PKK'dan almakta kararlı

Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarını PKK'dan almakta kararlı

Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarını PKK'dan almakta kararlı
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