Evlat nöbetindeki aileler, 505'inci günde kar yağışı altında eylemde
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Evlat nöbetindeki aileler, 505'inci günde kar yağışı altında eylemde

19.01.2021 12:36 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:57
Evlat nöbetindeki aileler, 505'inci günde kar yağışı altında eylemde

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 191 ailenin eylemi, 505'inci günde kar yağışına rağmen sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 191 ailenin eylemi, 505'inci günde kar yağışına rağmen sürüyor. 6 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, "Geçen yıl da kar yağdı biz buradaydık ama tüm dünya bu feryadımızı duydu, bir tek HDP duymadı" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

'DÜNYA FERYADIMIZI DUYDU, HDP DUYMADI'

2015 yılında 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, olumsuz hava şartlarına rağmen evlat nöbetine devam ettiklerini söyledi. Ailelerin feryadını HDP dışında tüm dünyanın duyduğunu anlatan Aydın, "HDP bizim çocuklarımızı maalesef mağaralarda ölüme mahkum etti, bizi de kapılarına ama biz kesinlikle yılmayacağız. Biz sonuna kadar bu mücadelemizi vereceğiz. HDP artık 14-15 yaşlarındaki çocukları dağa göndermesin. Onlarda biraz vicdan varsa Kürt ailelerine sahip çıksınlar. Kürt ailelerine hainlik yapmasınlar. Yeri geldiği zaman 6 milyon seçmeni olduklarını söylüyorlar. O seçmenler size demedi ki 'Çocuklarımızı dağa gönderin'. Size demediler 'Teröre destek verin'. Biz sonuna kadar eylemimizde kararlıyız. Biz burada üşüyoruz. 2 yıldır buradayız. Geçen yıl da kar yağdı biz buradaydık ama tüm dünya bu feryadımızı duydu, bir tek HDP duymadı" dedi.

Evlat nöbetindeki aileler, 505'inci günde kar yağışı altında eylemde
Evlat nöbetindeki aileler, 505'inci günde kar yağışı altında eylemde
Evlat nöbetindeki aileler, 505'inci günde kar yağışı altında eylemde
Evlat nöbetindeki aileler, 505'inci günde kar yağışı altında eylemde
Evlat nöbetindeki aileler, 505'inci günde kar yağışı altında eylemde
Evlat nöbetindeki aileler, 505'inci günde kar yağışı altında eylemde
Evlat nöbetindeki aileler, 505'inci günde kar yağışı altında eylemde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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